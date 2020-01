Dialogue national : Parfum de clash entre Famara Ibrahima Sagna et général Mamadou Niang

La plénière de la Commission politique du Dialogue national s’est réunie, ce mardi 7 janvier 2020, à Dakar. Elle est composée de la commission cellulaire et des plénipotentiaires des pôles de la majorité, de l’opposition, des non-alignés, de la société civile, de l’administration ainsi que des organes de contrôle et de supervision des élections. Le Comité de pilotage du Dialogue national présidé par Famara Ibrahima Sagna se réunit le 14 janvier prochain. Ce dernier, signale Vox Populi, est suspecté d’avoir le dessein de remettre en cause les acquis du Dialogue politique en visant l’organisation actuelle de la commission politique du Dialogue national.

Flairant un coup fourré les visant, le général Mamadou Niang et compagnie ont fait certaines mises au point très importantes. Histoire d’avertir ceux qui auraient des menées contre leur organisation actuelle. Les membres de la commission politique du Dialogue soulignent aussi que la mise en œuvre des mesures consensuelles est du ressort exclusif du président de la République. Lequel a pris l’engagement en tant que seule autorité de validation. En outre, la Commission politique réaffirme son autonomie et met en garde contre toute tentative de remise en cause de sa composition, de son fonctionnement et de ses décisions actées de façon consensuelle.