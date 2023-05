Dialogue national : Les nouvelles précisions de Macky Sall avant la rencontre

Quelques semaines après l’appel du président de la République en faveur du dialogue, la date de ces rencontres d’échange a été annoncé, elles auront lieu le 30 mai prochain.

Lors du conseil des ministres, le Chef de l’État est revenu sur le Dialogue national et a rappelé à son gouvernement son engagement constant depuis 2012 à renforcer le dialogue avec toutes les forces vives de la Nation. Cet engagement vise à promouvoir la paix et la stabilité sociale dans le cadre de notre ambition résolue de faire du Sénégal un pays émergent d’ici 2035, rappelle le chef de l’Etat.

Lequel voit ce dialogue comme une continuité de la Journée du dialogue national instaurée en 2016, ainsi que des progrès réalisés par le Comité de pilotage du dialogue national, ralentis par la pandémie de COVID-19. Le Président de la République souligne ainsi que ce dialogue se tiendra avec les représentants des acteurs politiques, économiques, sociaux, culturels, des chefs religieux et coutumiers, des jeunes et des femmes. L’objectif est d’échanger et de parvenir à des consensus durables sur des questions cruciales liées à la vie nationale et à l’avenir du pays.

Pour rappel, ce dialogue national se déroulera sur une période de quinze jours. De nombreux sujets seront abordés à l’ordre du jour. Pour les politiciens, le sujet lié au 3e mandat et la participation de leaders juridiquement exclus à la Présidentielle seront le nerf de la guerre.