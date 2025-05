Dialogue national du 28 Mai: un appel sous le signe de l’unité, du rassemblement loin des clivages partisans pour l’intérêt supérieur de la Nation (Par Mouhamed Diop)

« Le dialogue est la clé pour résoudre les conflits, renforcer la démocratie et construire une paix durable. » disait Koffi Annan.

C’est parce que c’est un fervent républicain ayant fort justement compris que La démocratie est une affaire de “gentlemen’s agreement” et surtout foncièrement attaché à la co-construction, aux valeurs de l’unité et du rassemblement loin des clivages partisans,

C’est parce que Son Excellence Bassirou Diomaye Faye homme politique de dialogue et de consensus par essence, a toujours privilégié le dépassement en s’élevant au dessus des contingences personnelles en considérant le dialogue comme une exigence

fondamentale( cf Pr Alioune Badara Diané lors de sa conférence : Paix et Dialogue),

C’est parce que pour l’actuel président face à l’ampleur et la multiplicité des défis à relever dans cet immense chantier qu’est le Sénégal, l’urgence demeure surtout dans la synergie des actions dans une dynamique constante et renouvelée pour mettre Le Sénégal sur la voie du consensus car “nul ne doit s’imaginer plus grand et plus fort que cette nation qui nous abrite”,

C’est parce qu’il s’inscrit dans une démarche continue et constante pour réunir tous les sénégalais sans aucune distinction autour de l’essentiel,

C’est parce que « La démocratie ne fonctionne pas sans un minimum de confiance, sans un engagement envers la vérité, les faits et le dialogue» dixit Barack Obama,

C’est parce qu’il sait que c’est une marque de grandeur d’âme et d’ouverture d’esprit de privilégier le dialogue même ceux avec qui il ne partage pas les mêmes convictions car il croit entièrement en cette belle pensée de Voltaire résumée par son biographe Évelyne Béatrice Hall: « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites mais je me battrai de toutes mes forces pour que vous ayez le droit de le dire »,

C’est parce qu’une démocratie où l’on écoute les critiques et les voix discordantes montre qu’elle est capable d’auto-correction, de remise en question et d’amélioration continue,

C’est parce que pour son Excellence, écouter les désaccords permet d’apaiser les tensions et de chercher des compromis en évitant les ressentiments et les divisions inutiles,

C’est parce pour lui, écouter l’autre, même un adversaire, c’est reconnaître que la vérité peut être partagée ou évolutive car « Le silence des opinions contraires prive la vérité de sa force vive» disait John Stuart Mill.

C’est parce qu’enfin pour Son Excellence, Le dialogue est « une renonciation à l’agressivité » ( Jacques Lacan) où il ne cherche nullement à anéantir ou dominer l’opposition mais à écouter l’autre comme un autre sujet en s’ouvrant avec respect et considération.

Voilà pourquoi il est extrêmement important de répondre massivement à l’appel de ce grand agora désormais inscrit dans le calendrier républicain prévu le 28 mai pour ensemble trouver des points de convergence et des compromis sur des sujets politiques controversés afin de renforcer la stabilité, prévenir les conflits sociaux et instaurer un climat de confiance entre les différents acteurs issus de toutes les couches sociales bref ce qui a été toujours l’exception sénégalaise parce que nous autres sénégalais avons compris que La démocratie suppose la recherche de points de convergence, même avec ceux dont nous ne partageons pas les convictions.

Il est également important de répondre à cette délibération nationale essentielle dans une démocratie permettant aux différentes parties prenantes de la société notamment les acteurs politiques, la société civile, les associations et les autorités religieuses et coutumières de se concerter et de réfléchir ensemble sur la révision du système de parrainage, le calendrier républicain et le code électoral particulièrement l’inscription automatique sur le fichier électoral dès l’établissement de la carte nationale d’identité biométrique CEDEAO et dès l’âge de la majorité, sur le contenu du chef de l’opposition, sur la rationalisation et l’encadrement des partis politiques et surtout débattre sur la place de la justice dans le processus électoral et le rôle des autorités en charge des élections et des médias afin de trouver des solutions plus équilibrées et acceptées par tous, car elles seront issues d’un consensus: Une belle manière renforcer la légitimité démocratique, d’encourager la responsabilité partagée et de prendre en compte les opinions divergentes pour une démocratie apaisée.

Mouhamed Diop

Professeur de français

Membre de la cellule Com Pastef Keur Socé

Membre de MONEP