Deux destroyers de la marine américaine ont franchi samedi le détroit d’Ormuz afin de commencer à “poser les conditions” d’un déminage de cette voie maritime stratégique contrôlée par l’Iran, a affirmé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Les deux navires ont opéré dans le cadre “d’une mission plus large visant à s’assurer que le détroit est entièrement débarrassé des mines marines précédemment posées par les Gardiens de la révolution iraniens”, a précisé le Centcom dans un communiqué sur X.