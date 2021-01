Dans une intervention en visioconférence, ce lundi, l’artiste, homme d’affaires et acteur politique sénégalais Youssou Ndour s’est adressé au président français Emmanuel Macron à l’occasion du sommet sur le climat « One Planet Summit ». Une opportunité saisie par le patron du Super étoile, d’après Igfm, pour faire un plaidoyer sur la dette du continent noir.

« Je suis tout à fait d’accord avec votre discours de ce matin pour l’annulation, sous condition, de la dette africaine. J’en ai parlé avec le président Macky Sall et beaucoup d’autres présidents. Nous voulons l’annulation de cette dette », a-t-il dit à Emmanuel Macron.

