Détournement de semences et d’engrais : Yakham Mbaye vilipende Cissé Lô

Comme à son habitude, Ykham Mbaye s’est attaqué à Moustapha Cissé lo qui s’est distingué dernièrement en dénigrant le régime de Macky Sall. Dans un entretien avec Dakaractu, Le DG du Soleil a vilipendé le vice-président de la Cedeao.

Selon Yakham Mbaye, Cissé Lô « a obtenu 4 101 tonnes ainsi composées : 3 000 tonnes d’engrais ; 600 tonnes de semences de niébé ; 500 tonnes de semences d’arachide ; 01 tonne de semences de pastèque. D’autre part, après ces 4 101 tonnes, il est revenu à la rescousse pour exiger et obtenir deux autres marchés de 430 tonnes qu’il disait devoir réserver à ses protégés. Dans le détail, ce sont 165 tonnes de semences niébé et 265 tonnes d’engrais. Et savez-vous comment il a procédé pour faire main basse sur ces 430 tonnes ? Il a concocté deux listes comportant 98 supposés producteurs qu’il dit être ses protégés. Seulement, on est en droit de penser et de croire qu’il s’agit, pour l’essentiel, de membres de sa mafia et surtout de sa famille dont ses enfants », lâche Yakham Mbaye.