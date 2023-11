Détention de Coline Fay à Dakar : Juan Branco tacle les médias français

Il y a 10 jours, Coline Fay, française domiciliée au Sénégal et militante d’Ousmane Sonko, a été arrêtée devant la Cour Suprême. Elle est poursuivie pour des actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique mais aussi complot contre l’autorité de l’Etat et séjour irrégulier au Sénégal.

Elle qu’elle a entamé une grève de la faim dès son arrestation, la situation de Coline Fay interpelle Juan Branco, avocat français d’Ousmane Sonko. Sur le réseau social X, ce dernier s’est indigné du fait que les grands médias français se sont tu suite à l’arrestation au Sénégal de leur compatriote.

« Nous sommes le 27 novembre et Coline Fay, l’otage de l’Elysée, entame son dixième jour de grève de la faim. Pas un mot de l’AFP, du Monde, de TV5, de France 24 ou de RFI. Arrêtée pour avoir demandé élections libres et non faussées. Encourant perpétuité pour avoir manifesté », lit-on sur sa publication.

Coline Fay animait un groupe appelé Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) comptant environ 500 membres. Les enquêteurs lui reprochent d’avoir partagé des messages dans ce groupe, notamment en demandant aux membres de descendre sur le terrain le 17 novembre, ainsi que d’avoir pris des photos devant la Cour suprême.