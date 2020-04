Des personnalités du football continuent de rendre hommage à Pape Diouf

Plusieurs personnalités, dont le président de la Confédération africaine de football (CAF), continuent de rendre hommage à Pape Diouf, l’ancien président de l’Olympique de Marseille (OM) décédé mardi, Ahmad Ahmad se souvenant, pour sa part, d’‘’un homme exceptionnel’’.

‘’Journaliste, agent de joueurs, premier président noir d’un club de football en France : Pape Diouf était un homme exceptionnel et son parcours le prouve’’, a écrit Ahmad, le président de la CAF, sur son compte Twitter.

‘’Il restera une gloire de notre sport et une fierté pour l’Afrique’’, a-t-il ajouté, adressant, via le même réseau social, ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf.



Dans une lettre de condoléances adressée à la famille du défunt, à l’OM et à la Fédération sénégalaise de football, l’ex-président de la CAF, Issa Hayatou, a magnifié le rôle que Pape Diouf a joué dans le football africain.

‘’Je sais à quel point il était important pour l’Afrique toute entière, ainsi que pour le monde footballistique’’, a écrit M. Hayatou, qui a dirigé la CAF de 1988 à 2017.

‘’Sur mon sentiment personnel, je garderai un souvenir impérissable de lui’’, a-t-il encore écrit.



De nombreuses personnalités du football français, ainsi que la secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura, ont rendu hommage à l’ancien président de l’Olympique de Marseille, décédé mardi à Dakar, à l’âge de 68 ans.

Pape Diouf était ‘’un mentor, un leader’’, un ‘’homme de changement et des médias émérite’’, selon Mme Samoura.

‘’Vous êtes la fierté du continent’’,

a ajouté la secrétaire générale de la Fifa.

La Fédération sénégalaise de football a déploré ‘’une grosse perte pour le football sénégalais et mondial, car il a consacré une bonne partie de sa vie à cette discipline en tant que journaliste sportif, agent de joueurs, président de l’Olympique de Marseille et consultant de télévision’’.

‘’Il mérite tout notre respect pour ce parcours remarquable et son apport inestimable pour le développement du football sénégalais’’, affirme l’organe de régulation du football sénégalais.