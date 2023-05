C’est une exclusivité livrée par Walfadjri. Et après plusieurs heures de recoupement, Kéwoulo est en mesure de confirmer que, Salif Sadio, l’énigmatique chef autoproclamé des combattants du mouvement des Forces démocratiques est décédé ce lundi.

A en croire des sources proches du maquis, “il est mort des suites d’une longue maladie”. Cette maladie à l’origine de sa mort serait survenue après son départ de ses camps à la suite du ratissage effectué en mars 2022 par l’armée après l’attaque du contingent sénégalais de l’Ecomig ayant abouti à la mort de 3 soldats et à la prise en otage de 7 militaires. Depuis lors, Salif Sadio et ses hommes étaient les fugitifs les plus recherchés du Sénégal. Et pendant tout le week-end, comme en ce lundi matin, dans des milieux proches des services de renseignements, il se murmurait que “le chef d’Attika était très mal en point et que des proches lui cherchaient un couloir humanitaire pour l’amener vers une structure sanitaire.”

Selon des sources proches du MFDC, “Salif Sadio était malade depuis quelques temps, il avait perdu l’usage de ses jambes et avait fini par sombrer dans un coma.” Sans que personne ne puisse dire la véritable nature de cette pathologie qui a réussi à terrasser cet homme mille fois annoncé pour “tué” et qui a toujours su ressusciter des morts. Interpellé par nos soins, des sources au sein du mouvement irrédentiste de la Casamance ont fait savoir que “Salif Sadio est décédé vers 17 heures dans le village de Dialankine. Il a été enterré sur place vers 18 heures”.

Cette information donnée par le chef du village de Dialankine a été confirmée par Mamadou Nkrumah Sans, le Secrétaire général du MFDC en exil. Situé dans la commune de Oulampane, Dialankine est un petit village niché sur ce dangereux axe de Sindian devenu le territoire des maquisards version Salif Sadio. Il a été remplacé par ses combattants Pau Pape Sané. Ce dernier a été jusque là son porte parole et c’est l’homme qui avait remis à La Croix rouge les 7 éléments du contingent sénégalais de la Cedeao en Gambie pris en otage en janvier 2022.