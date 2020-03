« Les emmerdes, disait Jacques Chirac, ça volent -toujours- en escadrille. » Et cette boutade de l’ancien président français sied bien à la situation épidémiologique du Sénégal. Depuis la découverte du premier porteur du coronavirus, il ne se passe plus une journée sans son cas, supposé ou réel. Après Dakar et ses quatre internés, Louga et son cas abandonné, c’est Kaolack qui est entré dans la danse avec l’apparition d’un cas suspect.

C’est un homme de 60 ans qui est actuellement isolé et pris en charge à Kaolack, au centre du Sénégal, à 192 km de Dakar, la capitale sénégalaise. A en croire les premières confidences obtenues par Kewoulo, « l’homme est arrivé à Dakar le 26 février à bord d’un vol d’Air Sénégal. » Comme on le craignait, cet homme fait partie des passagers de ce vol maudit qui a amené le patient N°0 à Dakar. C’est à dire le français résidant aux Almadies dont le ministre, Abdoulaye Diouf Sarr, avait dit qu’il venait de Nîmes, en France et dont « le cas a été signalé par une structure hospitalière privée.«

Comme ce cas de Kaolack, Kewoulo a appris de sources dignes de foi que l’homme isolé en ce moment et attente des résultats de son test à Dalal Jaam était aussi un des passagers de ce vol de malheurs. Pour le moment, les services du ministère de la santé ne se sont pas prononcés sur leurs cas; attendant certainement le l’institut Pasteur, seul centre national capable de se prononcer sur des cas pareils, ne se prononce. En dehors de ce laboratoire de niveau 3, seul l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) du professeur Souleymane Mboup, à Diamniadio, est capable de poser un diagnostic sur des virus de ce genre.