Le face-à-face entre le tailleur et chroniqueur proche de l’APR, également connu comme frère d’Adji Sarr, et les enquêteurs de la Section de Recherches de la gendarmerie de Colobane a tourné à son désavantage.

Entendu dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de ses récentes déclarations sur la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, Abdou Nguer n’a pas été autorisé à regagner son domicile à l’issue de son audition. Il a été placé en garde à vue.

L’ancien soutien actif d’Adji Sarr est désormais poursuivi pour « outrage à magistrat ». Son arrestation lui a été notifiée peu après son interrogatoire. Il lui est reproché une sortie médiatique au cours de laquelle il a remis en cause les premières déclarations du Procureur de la République.

Déjà condamné en novembre dernier pour « diffusion de fausses nouvelles » à six mois d’emprisonnement dont trois mois ferme, Abdou Nguer semblait pourtant avoir purgé sa peine. Cette nouvelle procédure intervient dans un contexte politique tendu, où ses prises de position visent régulièrement le régime du président Bassirou Diomaye Faye et, en particulier, son Premier ministre Ousmane Sonko.

À l’origine de cette audition se trouve un commentaire jugé outrageant à propos d’un communiqué du Procureur de la République, dans lequel Abdou Nguer affirmait accorder davantage de crédit aux déclarations des médecins qu’à celles du chef du parquet. Il devrait être déféré dans les prochaines heures devant le parquet dirigé par Ibrahima Ndoye afin de répondre des faits qui lui sont reprochés.