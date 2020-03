On en sait davantage sur l’accident mortel qui s’est déroulé ce matin sur la route nationale N°3 et coûté la vie au guide religieux des maures du Sénégal, le chérif Abdourahmane Fall Tilala et ses compagnons.

A en croire des sources de Kewoulo proches du guide, « c’est suite à des défauts techniques que le drame est arrivé ce matin sur la route de Gossas, à hauteur de Khombole. » Aussi, des sources de Kewoulo ont laissé entendre que « le guide des maures se rendait avec sa délégation au Maagal de Porokhane » qui doit se tenir demain, vers Sokone, dans la région de Kaolack.

Considéré comme le second et plus important rassemblement religieux du Sénégal, le Maagal de Porokhane commémore Mame Diarra Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme. A en croire ces sources proches de la famille Fall, « c’est le cheikh Abdourahmane Fall, Tilala, sa femme Fatou…et leur « Beuk Nég », chambellan qui ont périt dans l’accident. » Les quatre membres de la délégation, blessés, ont été pris en charge par les services de secours et acheminés dans les structures sanitaires de Kaolack.