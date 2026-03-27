Déférée pour vol : Un long week-end attend Mame Dior de la série « Bété Bété »

Ce week-end sera probablement très long pour Bigué Diop, plus connue du grand public sous le nom de “Mame Dior” dans la série télévisée « Bété Bété ». L’actrice a été déférée hier au parquet du procureur Saliou Dicko pour vol.

Selon des sources de Seneweb, elle vient de faire l’objet d’un deuxième retour de parquet, tout comme Déguène Ndiaye, poursuivie pour injures.

Les deux dames devraient être fixées sur leur sort le 30 courant. En attendant, elles passeront le week-end dans un commissariat.

Mame Dior et Déguène Ndiaye ont été arrêtées par la brigade territoriale de la Zone franche industrielle, sous le commandement du major Massaly.