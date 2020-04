Découverte médicale : Une étude en France montre que la nicotine pourrait protéger du Covid-19

Les médecins du plus grand hôpital de Paris ont exprimé leur surprise par la faible incidence de la maladie chez les fumeurs.

La nicotine peut protéger contre le virus Covid-19 , en particulier dans les cas graves, la réaction immunitaire atténuée excessive du corps. Cette hypothèse, déjà évoquée par les médecins chinois au début de la pandémie, est aujourd’hui partagée par les spécialistes français du principal hôpital de Paris, La Pitié-Salpêtrière , l’un des plus grands complexes médicaux et de recherche d’Europe.

De simples observations de ces dernières semaines ont déjà retenu l’attention des médecins parisiens. Il était surprenant qu’il y ait eu relativement peu de cas graves de Covid-19 parmi la population carcérale et parmi les patients des hôpitaux psychiatriques, des groupes avec un taux élevé de tabagisme.

Pour plus de données, une étude a été lancée avec 350 patients hospitalisés et 130 autres avec des symptômes plus légers de Covid-19 qui avaient été vus en ambulatoire. Il a été vérifié si les patients fumaient ou non, et ils ont été comparés aux mêmes groupes d’âge et de sexe de la population générale.

La conclusion était claire: il y avait une très faible proportion de fumeurs parmi les patients . « Nous n’avons trouvé que 5% de fumeurs parmi les malades, ce qui est très faible » , a déclaré à la radio France Inter la professeure de médecine interne Zahir Amoura , auteur de l’étude.

À l’échelle mondiale, nous avons 80% de fumeurs en moins chez les patients Covid que parmi la population générale du même sexe et du même âge. «