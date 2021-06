Découpage administratif : Le ministre de l’Intérieur détaille le décret de départementalisation de Keur Massar

Le ministre de l’Intérieur a apporté des précisions sur la départementalisation de Keur Massar et la création de nouveaux arrondissements dans la région de Dakar et les limites des collectivités territoriales dans les départements de Keur Massar, Pikine et Rufisque. Keur Massar est érigé en département. Concernant le département de Rufisque, le ministre de l’Intérieur indique qu’un nouvel arrondissement a été créé, Diamniadio. On peut retrouver dans cet arrondissement les communes de Diamniadio, les communes de Sébikotane mais également de Yène. Le département de Guédiawaye a été scindé en deux arrondissements que sont l’arrondissement de Sam Notaire composées des communes de Sam Notaire et de Golf Sud.

L’idée de la départementalisation de Keur Massar est survenue lors de la visite du Président de la République, suite aux fortes inondations enregistrées, à Keur Massar, en septembre 2020. Il avait annoncé aux populations de Keur Massar sa décision de créer un département et commune.

C’est dans ce cadre qu’un comité technique a été mis en place sous l’autorité du Gouverneur de Dakar et en rapport avec tous les services techniques compétents. D’après le ministre de l’Intérieur “des études ont été faites et des enquêtes menées pour obtenir le meilleur scénario possible dans le cadre de cette décision“.

Selon Antoine Diome, “le découpage administratif obéit toujours à une logique de cohérence territoriale, mais également d’efficacité dans l’action administrative pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations“. C’est dans ce cadre “qu’un décret a été pris, le 28 mai, par le Président de la République et décret auquel nous retrouvons les spécificités de ce que sera l’actuel département de Keur Massar“, a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Intérieur présente la configuration du nouveau département de Keur Massar comme suit: “C’est l’arrondissement des Niayes composé anciennement de Yeumbeul sud, Yeumbeul nord, de Malika et de Keur Massar auquel sera rattaché une bonne partie de la commune de Jaxaay, Parcelles, Niakoura. Mais amputé de Niakourab qui va se retrouver du côté de Tivaouane Peulh et de Médina Thioub qu’on va retrouver du côté de Sangalkam “, a-t-il indiqué.

Keur Massar scindé deux entités

La deuxième grande décision a consisté à fixer les limites territoriales de certaines communes dans les départements de Keur Massar, de Guédiawaye, de Pikine et Rufisque. Mais pour des raisons de cohérence territoriale, à scinder Keur Massar en deux entités. “Keur Massar Nord va se retrouver dans l’arrondissement de Malika tandis que Keur Massar Sud va se retrouver du côté du nouvel arrondissement de Jaxaay“, a fait savoir le ministre de l’Intérieur.

Concernant le département de Rufisque, le premier flic du pays indique que le nouvel arrondissement de Diamniadio a été créé. “On va retrouver dans cet arrondissement, les communes de Diamniadio, les communes de Sébikotane mais également de Yène “.

Guédiawaye scindé en deux arrondissements

Le département de Guédiawaye a été scindé en deux arrondissements: l’arrondissement de Sam Notaire, composé des communes de Sam Notaire et de Golf Sud. L’arrondissement de Wakhinane Nimzatt, composé de Ndiarème Limamoulaye, de Médina Gounass et de Wakhinane Nimzatt

Pour le ministre de l’Intérieur, le découpage administratif en sus de la cohérence territoriale recherche l’efficacité dans l’action administrative. Selon lui “l’organisation du territoire national en circonscriptions administratives que sont les régions, départements, arrondissements jusqu’aux villages de la cellule de base de l’organisation administrative répond à un rapprochement du lieu de décision et de coordination des différentes populations concernées“, a-t-il dit.