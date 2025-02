Déclaration du Comité de la Plateforme de Réflexions « Dooleel PIT-Sénégal » sur l’arrestation du Dr Lamine Diédhiou

Le CPR Dooleel PIT-Sénégal exprime son indignation face à l’arrestation arbitraire de Dr Lamine Diedhiou, alias Dingass Timboli, enseignant-chercheur et militant écologiste. Son seul tort aura été de s’opposer, de manière pacifique et légitime, au déversement des ordures de Ziguinchor dans son village natal de Tobor dans la Commune de Niamoune.

Le Sénégal a tourné une page de son histoire. En élisant le Président Bassirou Diomaye Faye, le peuple a exprimé son aspiration à une rupture totale avec les pratiques autoritaires du passé. Toute entrave à cette dynamique démocratique ne peut être tolérée. Pourtant, l’arrestation et le maintien en détention du Dr Lamine Diédhiou témoignent de la persistance d’un appareil judiciaire et policier qui peine à s’aligner sur les exigences du changement du jub, jubbël jubbanti..

Nous interpellons le ministre de l’Intérieur, le Général Jean-Baptiste Tine, et le ministre de la Justice, Monsieur Ousmane Diagne : il est urgent de donner des instructions claires pour garantir le respect du droit à la contestation pacifique et assurer que les forces de l’ordre remplissent leur mission avec impartialité et professionnalisme. Réprimer au lieu de protéger, emprisonner au lieu d’écouter, c’est trahir les attentes du vaillant peuple.

Le CPR Dooleel PIT-Sénégal rappelle que Lamine Diédhiou présente toutes les garanties de représentation et qu’il n’existe aucun fondement légitime justifiant son maintien en détention. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition.

Ce type de pratique ne sert qu’à ternir l’image de notre révolution et à semer le doute sur la sincérité du renouveau démocratique en cours. Nous refusons que des forces, attachées aux anciennes méthodes, sabotent l’aspiration du peuple à une justice indépendante et équitable.

L’alternance du 24 mars 2024 a été une victoire du peuple, et nous devons veiller à ce que les idéaux portés par cette révolution ne soient pas trahis par l’inertie d’une administration restée fidèle aux réflexes du passé.

La justice ne peut être un outil de coercition.

La police ne peut être un instrument de peur.

Nous en appelons au Président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko : le Sénégal attend un signal fort, à la hauteur de l’espoir suscité par le changement. La libération de Lamine Diedhiou ne doit souffrir ni délai ni hésitation.

Le Coordonnateur Abdou Karim Ndiaye