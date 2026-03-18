Décision de la CAF sur Maroc – Sénégal : La situation dégénère, plusieurs joueurs sénégalais visés

La Confédération africaine de football (CAF) a attribué la victoire en finale de la CAN au Maroc sur tapis vert, au détriment du Sénégal. L’information tombée hier soir a largement été commentée, avec notamment la réaction de plusieurs footballeurs sénégalais sur les réseaux sociaux. Mais la situation a dégénéré en quelques heures.

En effet, selon des informations de RMC Sport, les numéros de téléphone personnels des joueurs de l’équipe du Sénégal ont été publiés sur les réseaux sociaux. Un acte qui a fait virer la soirée en violence verbale.

En effet, rapidement, les champions d’Afrique 2025 ont été harcelés avec d’innombrables messages haineux et d’appels téléphoniques. Pendant des heures, les joueurs dont les numéros ont été dévoilés