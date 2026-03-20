Décès du Kiné Mamadou Guèye: le basket sénégalais perd ses articulations

Le monde du sport sénégalais est en deuil. Mamadou Gueye, kinésithérapeute de l’équipe nationale masculine de basket, est décédé, a annoncé Basket Sénégal.

Chef du service de kinésithérapie de l’Hôpital Aristide Le Dantec, il était également en détachement au service de kinésithérapie du Centre Hospitalier National de Fann, dans le cadre des travaux de réfection de l’hôpital Le Dantec.

Au cours de sa carrière, Mamadou Gueye a accompagné les sélections nationales lors de plusieurs compétitions internationales, notamment l’Afrobasket féminin 2013 à Maputo, les Afrobasket masculins 2017 et 2021, ainsi que la Coupe du monde FIBA 2019 en Chine.

Plus récemment, il avait pris part à la fenêtre de Dakar des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027 prévue au Qatar.

Selon les témoignages, sa disparition représente une perte importante pour le milieu de la kinésithérapie et du sport, où il était reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur, ainsi que pour ses qualités humaines.

En cette période de Ramadan, des prières ont été formulées pour le repos de son âme et pour soutenir la famille qu’il laisse derrière lui.