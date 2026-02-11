La presse sénégalaise est en deuil. Georges Déthié Diop n’est plus. Le journaliste de la Rfm (Groupe Futurs médias) a rendu son dernier souffle ce mercredi suite à un malaise. Une disparition brutale et douloureuse.

“C’est vers 7h 35mns qu’il a commencé à se sentir mal”

Ses collègues de la Rfm sont sous le choc. «C’est vers 7h 35 minutes qu’il a commencé à se sentir mal. Il est entré au studio mais il n’a pas pu. Quand je suis venu le retrouver, il semblait fatigué. Jusqu’à présent j’ai du mal à comprendre», a déclaré Alimou Bâ, durant l’édition spéciale.

Elhadj Assane Guèye, le Directeur de la Radio, a aussi réagi. Il retient un homme d’une dimension exceptionnelle et un collègue très valeureux. M. Gueye souligne que Georges n’a montré aucun signe qui laissait présager une telle chose.

Parti sur la pointe des pieds…

«Avant-hier il m’avait retrouvé à Thiès. Il a tenu à venir me présenter ses condoléances. Et aujourd’hui, on m’annonce son décès. Ce qui nous a douloureusement surpris. Mais nous acceptons la décision divine. La Rfm perd un grand Homme. Il faisait partie des locomotives de cette maison», a-t-il indiqué.

La dépouille se trouve actuellement à la clinique Ya Salam, informe M. Gueye.

seneweb