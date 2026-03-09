Déceptions et promesses non tenues : Un responsable Pastef claque la porte

Après les récentes démissions au sein de Pastef/Les patriotes, un autre responsable du parti démissionne. Il s’agit de Jean-Pierre Pama Marone, responsable chargé de communication de Pastef/Diarrère.

Dans une lettre adressée aux responsables du parti, il annonce prendre ses distances avec la formation politique suite à l’indifférence et au manque de considération des responsables politiques envers les militants.

“Après avoir cru en un PROJET et en des VALEURS, je suis profondément déçu par l’indifférence et le manque de considération des responsables politiques envers les militants. Les déceptions se sont accumulées, les promesses non tenues se sont multipliées, l’ingratitude a remplacé la reconnaissance et la trahison est manifeste”.

“Après de multiples alertes sur la transition de l’opposition au pouvoir et mûre réflexion sur la politique sénégalaise, je décide finalement de mettre fin à mon engagement politique, car ces pratiques ne correspondent véritablement pas avec mes valeurs religieuses et culturelles”, écrit-il, remerciant ceux avec qui il a travaillé.

Monsieur Marone a précisé qu’il ne se range d’aucun côté. “Je ne suis ni avec le gardien de la Constitution ni avec le gardien de la révolution ; je suis le gardien des valeurs religieuses et culturelles”, a-t-il lancé, affirmant, toutefois, garder de l’estime pour Ousmane Sonko et continuerai à prier pour lui.