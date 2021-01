Début de saison, ambitions, Jaraaf : Youssouph Dabo se livre

iGFM (Dakar) Après avoir battu le Casa Sports (0-2), hier, à Rufisque, l’entraîneur de Teungueth FC, Youssouph Dabo s’est exprimé sur plusieurs points notamment le choc de dimanche prochain face au Jaraaf de Dakar.

Début de saison

« Nous avons été moins face au Casa Sports. Les matchs s’enchaînent. Nous allons disputer trois matchs cette semaine. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons effectué beaucoup de changements. Il y avait également la chaleur. Si les joueurs ne soufflent pas, ils risquent d’avoir des crampes. Donc, il fallait tourner. La Ligue 1 et la Ligue des Champions sont deux compétitions différentes. Notre début de saison est bon et je pense que nous avons le temps de nous préparer avant la Ligue des Champions.»

TFC meilleure équipe ?

« C’est flatteur qu’on dise que Teungueth FC est la meilleure équipe du Sénégal. Cela prouve qu’il y a du travail qui est en train d’être fait. Il faudra continuer à montrer ce dont nous sommes capables de faire. Mais nous restons humbles.»

L’objectif de TFC

« Nous sommes leaders après cette victoire. Je pense que c’est une très bonne chose. La saison dernière, nous avions pris la tête du classement à cette même période. Si on finit à la première place à la fin de la saison, ce serait bien. L’objectif reste le même.»

Match contre le Jaraaf

« Nous nous concentrons sur ce que nous faisons et non sur ce que font les autres. C’est ce qui m’intéresse. Le Jaraaf reste le Jaraaf comme toutes les autres équipes. Nous avons joué le Raja. Donc, nous avons gagné et une victoire permet de mieux préparer le prochain match. Mais, nous ne nous focalisons pas sur ce que font les autres.»