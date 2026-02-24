Débat sur l’homosexualité : Jamra répond aux déclarations d’Ousmane Sonko

L’ONG islamique Jamra est montée au créneau après les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, prononcées mardi à l’Assemblée nationale. Dans une note rendue publique, son vice-président Mame Makhtar Guèye et ses collaborateurs ont affiché leur désaccord avec la position exprimée par le chef du gouvernement.

Ils ont réaffirmé leur soutien au commandant de brigade de la gendarmerie de Keur Massar ainsi qu’au procureur Saliou Dicko, assurant prier pour leur protection « jusqu’au démantèlement total de tous les lobbies LGBT locaux ».

L’ONG a par ailleurs renouvelé son « opposition à toute forme de reconnaissance ou de tolérance de l’homosexualité », invoquant l’héritage de figures religieuses sénégalaises telles que Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Baye Niasse et Seydina Limamou Laye.

Pour rappel, face aux députés, Ousmane Sonko avait fermement désapprouvé la publication de noms de personnes présentées comme homosexuelles. « Rien ne les autorise à publier les noms des gens sous prétexte qu’ils sont homosexuels. C’est une question régalienne, et les autorités sont là pour s’en charger », avait-il insisté, rappelant que le traitement de ces questions relève exclusivement de l’État et des institutions compétentes.