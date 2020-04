Dalal Jamm, le nouveau centre de prise en charge avec une capacité de 250 lits

Après avoir reçu son premier malade vendredi dernier, l’hôpital Dalal Jamm, retenu comme centre de prise en charge des malades atteints de Covid-19, est fin prêt pour jouer sa partition dans la bataille clinique, avec une capacité de 250 lits.





Selon un communiqué parvenu à Seneweb, le service de réanimation, en cours d’installation, devrait être opérationnel en fin de semaine. Ce qui ferait de Dalal Jamm le plus grand centre de prise en charge des malades du Coronavirus.

Lors d’une visite guidée organisée dans la structure sanitaire, le Pr Macoumba Gaye, chef du poste de commandement logistique, a dévoilé toute une batterie de mesures et de stratégies mises en place pour la prise en charge des personnes atteintes du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le texte rapporte qu’à l’entrée de l’hôpital par la porte des «Urgences», un dispositif de tri est déjà en place pour soumettre toute personne qui y entre au test, sous la vigilance des agents de sécurité.

A la droite de l’entrée et au fond, deux ambulances qui viennent d’évacuer des personnes touchées sont garées devant la zone rouge où sont hospitalisés les malades.

Les éléments du service d’hygiène, quant à eux, veillent au grain et sont équipés pour décontaminer tout le dispositif de l’ambulance, y compris le personnel soignant et leurs équipements.

A l’intérieur du service des urgences, tout un personnel sanitaire équipé et protégé s’active dans la zone dite verte.

Les bureaux des médecins, infirmiers, agents de la Croix-rouge et du service d’hygiène, tout comme le suivi de lits et de stock sont aménagés. Parmi ce dispositif, ceux qui doivent entrer dans la zone dite «rouge» pour s’occuper des malades et servir leurs repas sont équipés de tenues spéciales, à l’abri de tout risque.

Service de réanimation en cours d’installation

La procédure de déshabillage est faite sous la supervision d’un chef de service d’hygiène. Le service d’oxygénation est également fin prêt, renseigne Pr Macoumba Gaye. Qui informe que la réanimation est en cours d’installation par la DIEM et devrait être opérationnelle en fin de semaine.

Le Chef de la radiothérapie de soutenir qu’ils sont fins prêts pour accueillir les malades et ne reste que l’accompagnement de l’État.

«Si on nous accompagne, on peut atteindre une capacité de 250 lits avec une réanimation fonctionnelle. Ce qui ferait de Dalal Jamm le plus grand centre de prise en charge des malades de Covid-19», a-t-il renseigné devant la coordinatrice, Pr Fatou Samba Ndiaye, et le professeur Louise Fortes, infectiologue qui gère le service médical.



«Le seul hôpital disposant d’un héliport en banlieue

Pour assurer toute la logistique, Pr Gaye soutient que Dalal Jamm, situé dans la banlieue, est «le seul hôpital disposant d’un héliport et qui pourrait gérer les évacuations» provenant de l’intérieur du pays. D’où la nécessité pour lui d’accompagner Dalal Jamm afin qu’il puisse jouer sa partition dans la prise en charge des malades du coronavirus.

Il a par ailleurs saisi l’occasion pour saluer les efforts de l’Etat en vue d’une meilleure prise en charge des malades depuis l’apparition du virus au Sénégal.