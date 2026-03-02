Une importante saisie de substances psychotropes a été effectuée dans la nuit du 26 au 27 février, à Khar Yallah, par la Brigade de recherches de Grand-Yoff (Dakar). Un individu a été interpellé en possession de comprimés contenant du carfentanil. Il s’agit de la première saisie au Sénégal de cet opioïde de synthèse 100 fois plus puissant que le fentanyl, selon le quotidien Libération.

Le suspect aurait été arrêté alors qu’il circulait à moto dans le quartier. Lors de la fouille, les agents disent avoir découvert dans sa poche un sachet rouge contenant seize petits comprimés de couleur blanche. Le mis en cause, identifié comme O. Fall, âgé de 42 ans et domicilié à Castor, aurait déclaré avoir acheté les comprimés aux abords du marché HLM Rail auprès d’un vendeur de médicaments rencontré fortuitement.

Mandaté pour les examens de synthèse, le Laboratoire national d’analyse des drogue a confirmé la présence dans les sachets de carfentanil, un opioïde de synthèse extrêmement puissant. Connu pour être 10 000 fois plus puissant que la morphine, le carfentanil est principalement utilisé pour anesthésier les grands animaux tels que les éléphants et rhinocéros. Il ne présente aucun usage médical autorisé chez l’humain et constitue un danger majeur pour la santé publique.

Le suspect a été placé en garde à vue pour détention de substances psychotropes en vue de trafic, alors que l’enquête se poursuit.