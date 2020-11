Dakar : Pénurie d’eau à Dakar, 83 quartiers impactés

Depuis quelques jours, le liquide précieux ne coule plus des robinets dans certains quartiers de Dakar. D’après le Directeur de communication de Sen’Eau, Ndiaya Diop, leur direction suit 380 quartiers. Toutefois, 83 d’entre eux ont des difficultés pour disposer du liquide précieux 24h/24. Ces quartiers, indique-t-il, sont ceux dont la desserte est relativement déstabilisée.

En effet, si avec l’arrivée de Sen’Eau l’on s’attendait à une amélioration dans la distribution de l’eau à Dakar, le problème perdure, avec son lot de conséquences sur les ménages.

Cependant, Ndiaya Diop, dans les colonnes de Direct News, a annoncé que la société de production et de distribution de l’eau potable travaille dans les zones urbaines et périurbaines pour assurer la distribution normale de l’eau. Non sans reconnaitre qu’il y a le problème difficile à résoudre.

“L’État a fait beaucoup d’investissements supplémentaires dans le secteur de l’eau, mais le problème reste entier. Il y a un manque d’eau grave qui est en train de se généraliser et Sen Eau est impuissant à régler le problème” confesse-t-il.

Des explications qui font craindre que la gestion du problème de l’eau à Dakar risque de prendre beaucoup de temps. Et les habitants des certains quartiers impactés devront garder leur mal en patience.