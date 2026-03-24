Dagana – Le “simb” vire au drame, le faux-lion se brise le cou et meurt

Le quartier Diamaguène de Dagana a été le théâtre d’un drame particulièrement choquant le dimanche 22 mars 2026. Un artiste de 30 ans,originaire de Saint-Louis et connu sous les initiales C.A.T. Lô, a tragiquement perdu la vie lors d’un spectacle traditionnel de faux lions (Simb). Alors qu’il exécutait une figure acrobatique périlleuse consistant à sauter par-dessus son partenaire de scène, le jeune homme a lourdement chuté, se brisant le cou sous les yeux d’un public médusé par la violence de la scène.

Malgré le fait que l’organisateur du spectacle disposait d’une autorisation administrative en bonne et due forme, l’accident n’a pu être évité et l’artiste ne s’est jamais relevé de sa chute fatale. Alertée aux environs de 21 heures, la Brigade territoriale de gendarmerie de Dagana s’est immédiatement rendue sur les lieux puis au district sanitaire pour procéder aux constatations d’usage.

Saisi de l’affaire, le procureur de la République de Saint-Louis, Baye Thiam, a ordonné une réquisition aux fins d’autopsie pour éclaircir les causes médicales exactes du décès. Une enquête judiciaire a été officiellement ouverte par le commandant de brigade de Dagana afin de déterminer les circonstances précises de cette tragédie qui plonge le monde de la culture et du folklore sénégalais dans le deuil.