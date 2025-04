DAC de Keur Samba Kane : retour sur les traces d’un projet fantôme

Lancés en 2019, les travaux de la DAC (domaine agricole communautaire) de keur Samba Kane ont fait miroiter des lendemains meilleurs à des milliers de jeunes de cette zone désertique du pays. En son temps, la population a fêté ce projet qui promettait de l’embauche dans ce domaine de 1000 hectares mis en place par le gouvernement.

6 ans plus tard, lorsque nous arrivons sur les lieux, nous trouvons un homme affairé à souder quelques morceaux de ferrailles. Dans la cour, des bêtes vadrouille sans but à la recherche d’un peu d’herbe. Nous accédons enfin dans l’enceinte du site sans trop de difficultés et sommes envahis par le sentiment d’abandon qui flotte dans l’air. Sous un hangar, 5 tracteurs bleus à la mine triste prennent de la rouille depuis le temps qu’ils sont à l’arrêt. Lorsque nous nous approchons, ces tracteurs ressemblent étrangement à ceux présentés au monde il y a 6 ans exactement. Ils prennent encore la pose aujourd’hui, témoins muets de ce projet avorté.

Un gardien nous rejoint enfin après 10mns, du matériel d’ataya dans les mains, les yeux interrogateurs, essayant de deviner ce qui nous emmène dans ce coin perdu. Après les présentations, il nous avoue qu’il est gardien ici depuis quelques temps, mais n’a jamais vu aucune activité. Ses journées se résument à faire du thé, garder un œil sur les bâtiments vides et les bouts de fer dans la cour.

La DAC de Keur Samba Kane, c’était 1000 hectares, 57 villages polarisés, des centaines d’emplois prévus…Aujourd’hui, le site est à l’abandon, le projet à l’arrêt (il n’a jamais débuté) et 6 milliard envolé dans l’eau de forage (un manque d’étude environnemental a malheureusement mis fin aux rêves des populations qui pensaient pouvoir profiter de cette opportunité car il était impossible de faire un forage dans le village pour pallier aux besoin en eau de la structure.)

A partir de 2020, les responsables ont essayé sans succès de convaincre les villages alentours de leur permettre de tirer de l’eau chez eux pour l’utiliser dans le domaine. Après de nombreux refus des villages alentours, et malgré le contrat signé avec le village Fanaye (situé à 17km de distance), qui a accepté en 2022 de donner de son eau pour la DAC, aucune goutte n’est venue arroser les plantes mortes nées de ce projet.

Aujourd’hui ce domaine agricole communautaire a des relents d’espoirs brisés et de milliards envolés dans le vent sec et chaud de la région.