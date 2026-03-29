Crise dans le secteur de la santé : And Gueusseum annonce un 9ᵉ plan d’actions et hausse le ton contre l’État

Un nouveau bras de fer se profile dans le secteur de la santé. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Kewoulo, l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum a dévoilé son 9ᵉ plan d’actions, dénonçant ce qu’elle qualifie « d’inaction du Gouvernement » face à ses revendications.

Selon le document signé par le Directoire, le mouvement syndical prévoit une série de grèves perlées de 72 heures tous les quinze jours à partir du 8 avril 2026. À ces arrêts de travail s’ajoutent le boycott de la supervision, de la coordination ainsi que des sessions de formation, traduisant une volonté de durcir le mouvement.

Les syndicalistes déplorent une absence de réponse concrète des autorités, malgré une séance d’écoute tenue le 14 mars 2026 à la demande du Haut Conseil du Dialogue social. Ils accusent le Gouvernement de maintenir une « logique de pourrissement du conflit », au détriment des populations déjà affectées par des perturbations répétées des services de santé.

Dans leur communiqué, les responsables de And Gueusseum interpellent directement le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, affirmant que leurs multiples correspondances sont restées sans suite. Ils estiment que seule une intervention au plus haut niveau de l’État pourrait permettre de sortir de l’impasse.

Le collectif syndical critique également l’attitude du Premier ministre, accusé d’ignorer les syndicats sectoriels au profit d’un dialogue avec certaines centrales syndicales jugées déconnectées de leur base. Par ailleurs, la question du règlement de la dette intérieure, notamment en faveur du personnel des établissements publics de santé et des collectivités territoriales, reste au cœur des revendications.

Face à ce qu’ils considèrent comme une absence de volonté politique, les membres de And Gueusseum n’excluent pas une radicalisation du mouvement. « Il n’y a pas d’autre alternative que la lutte », préviennent-ils, tout en tenant le Gouvernement pour responsable des conséquences sur le système sanitaire