Crise au Moyen-Orient : Me Bamba Cissé alerte sur une possible hausse des prix du carburant au Sénégal

En marge de la cérémonie officielle de la 96e Ziarra générale de Serigne Babacar Sy, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a alerté, le 12 avril 2026, sur une crise énergétique imminente au Sénégal, caractérisée par une possible hausse des prix du carburant, en raison des tensions au Moyen-Orient.

« Ce qui se passe au Moyen-Orient nous intéresse parce que cela a une incidence sur notre niveau de vie. Beaucoup de pays limitrophes du Sénégal tels que la Mauritanie, la Guinée et même la Gambie ont pris des mesures. Ils ont reconsidéré les prix de leurs hydrocarbures. Il est clair qu’une crise énergétique s’annonce », a dit le ministre.

Malgré les efforts de l’État pour maintenir les prix actuels, la situation régionale et internationale menace la stabilité de l’approvisionnement. « Nous ne ressentons pas encore l’impact de la guerre. Ceci est dû aux efforts du gouvernement du Sénégal. L’État subventionne les prix. Mais un basculement peut se faire dans quelques jours », a-t-il averti, précisant que les prix auraient dû être révisés à la hausse depuis deux semaines.