Criminalisation de l’homosexualité : Ce que disait El Malick Ndiaye

L’affaire des homosexuels et de la transmission volontaire du VIH Sida a remis au devant de la scène le débat sur la criminalisation de l’homosexualité. Le gouvernement en place, qui l’avait promis durant la campagne présidentielle, a annoncé un projet de loi visant à durcir les peines pour homosexualité.

Ce projet de loi vise à modifier l’article 319 du Code pénal, pour définir avec précision les actes contre nature et durcir les peines. Si le projet de loi arrive à l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye ne sera pas un frein.

Il y a un peu moins d’un an, le président de l’hémicycle assurait qu’il ne bloquerait pas sa criminalisation. « La criminalisation de l’homosexualité est une demande nationale et une promesse de campagne. Sur l’homosexualité, j’ai été clair : soit ce sera porté avec l’exécutif, soit il faudra voir des députés qui vont porter la proposition. Je ne bloquerai pas la loi sur la criminalisation de l’homosexualité », déclarait El Malick Ndiaye.

Il faut rappeler qu’en 2022, le bureau de l’Assemblée nationale avait déclaré irrecevable une proposition de loi visant criminalisation de l’homosexualité, déposée à l’époque par le député Mamadou Lamine Diallo. Cette fois, le projet de loi devrait trouver bonne fortune, notamment à cause du scandale homosexuel avec transmission volontaire du VIH Sida qui secoue le pays depuis plusieurs jours