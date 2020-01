C’est en ce 2 décembre que la vérité a jailli sur le rapport que l’international sénégalais de FC Brudges, Crépin Diatta, veut entretenir avec la presse. Sollicité par les reporters de Kewoulo à Ziguinchor, il a simplement boudé les micros qui lui étaient tendus.

Dans le cadre de la réalisation de son album de nouvel an Ziguinchor,kewoulo n’a pratiquement laissé aucune autorité de la (maire, acteurs politiques, artistes, chefs d’entreprise…….).

Venu célébrer le nouvel an en famille à Ziguinchor précisément à lyndiane, Crépin Diatta, ancien meilleur jeune joueur du championnat norvégien, n’a pas manqué d’être l’objet d’une convoitise de la presse.

L’intérêt fut ainsi finalement porté sur le jeune footballeur pour boucler l’album qui s’est traduit par une chaine d’interviews. YouTube

Kewoulo rend visite à la famille Diatta en quête d’un interview avec le footballeur professionnel. Mr Diatta, enseignant de profession, Père de Crépin Diatta nous fixe un rendez-vous le même jour à 16h précise.

16h était l’heure des audiences à Diattacounda( signifie famille Diatta en Casamance): parents, partenaires, amis d’enfance et sympathisants bref un bon nombre……

Convaincu que son jeune frère devrait à présent, faire face aux caméras de Kewoulo TV, Ivon Diatta bloque l’accès aux journalistes, venus de loin recueillir tout simplement les vœux et sentiments de l’international sénégalais Crépin Diatta en ce nouvel an . »Crépin Diatta doit consulter son Staff avant de s’adresser à la presse. Donnez moi votre numéro et je vous rappellerai à 19h pour confirmer » a-t-il fait remarquer avant de se volatiliser. Jusqu’au lendemain aucun signal téléphonique de notre nouveau correspondant.

Est-ce un manque d’expérience ou de confiance en soi qui traduit cette réclusion de Crépin Diatta face à la presse ? Ou est-ce que la meilleure attitude à adopter face aux médias chez lui? Kewoulo et toute la presse locale présente en ce jour s’interrogent.