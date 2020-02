Création de la SN APS : Macky a promulgué la loi

Le président Macky Sall a promulgué la loi portant création de la SN APS, dont les statuts sont approuvés par décret.



En effet, après 60 ans d’existence dans le monde des médias, l’Agence de presse sénégalaise (Aps) change de statuts. Les membres du Conseil d’administration de l’Aps ont pris acte hier, informe Le Soleil, de la promulgation par le président de la République de la loi autorisant la création de la société nationale Agence de presse sénégalaise (Sn Aps),

adoptée le 27 décembre 2019 par l’Assemblée nationale et promulguée par le chef de l’État Macky Sall, le 7 janvier 2020, puis publiée le même jour au journal officiel de la république.

Ainsi, une nouvelle organisation fonctionnelle va être mise en place et l’agence sera dotée de ressources humaines suffisantes et qualifiées, pour une bonne exécution de sa mission, note le quotidien national.