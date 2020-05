Covid-19: Les transporteurs interurbains en grève à partir du 1er juin

Les transporteurs interurbains ont décidé d’aller en grève à partir du 1er juin. Le Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma l’a fait savoir. Selon « Le Temoin » qui donne l’informaion, les transporteurs veulent soutenir ainsi leurs collègues du transport urbain qui souffrent.

» Je salue tous les transporteurs de passagers et marchandises du Sénégal, tous unis depuis l’état d’urgence décrété par le président de la République, suivi du couvre-feu, la catégorie de transport interurbain est bloquée sous prétexte pour pouvoir stopper le virus de la Covid-19. Malheureusement, les 13 régions qui font le transport interurbain, sont bloquées et le virus progresse et le taux de la mortalité augmente. Maintenant, nous avons noté que l’heure est grave. C’est pourquoi en ma qualité de secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal, nous menons des actions syndicales, pour demander à tous d’arrêter la circulation et tout mouvement aux véhicules transportant de la marchandise et passagers (taxis, taxis banlieues, ndiaga ndiaye, tatas, bus) doivent arrêter pour faire preuve de solidarité à leurs collègues qui font le transport interurbain « ,a déclaré Gora Khouma.

Lequel ajoute: « L’heure est grave, car il y a la famine, les maladies qui ne sont pas liées avec la Covid-19. Cela veut dire que ceux qui sont dans les régions, commencent à mendier, à pleurer, leurs familles commencent à se disperser. Je demande à tous les routiers transportant de la marchandise (quels que soient leur taille et leur poids) et ceux passagers, de jouer la solidarité en menant des actions syndicales avec les transporteurs de l’interurbain. On ne voit rien de clair. Comme le virus est transporté, donc que tous les véhicules s’arrêtent le 1er à 00heure. Qu’il y ait plus de mouvement. C’est la consigne donnée par l’Union des routiers du Sénégal».