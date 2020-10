Covid-19 : 523 décès recensés en 24 heures en France, du jamais-vu depuis le mois d’avril

Les chiffres de la mortalité diffusés mardi soir par Santé publique France prennent en compte les décès en milieu hospitalier (+288) et dans les établissements médico-sociaux (+235) dont les Ehpad.Tous les voyants sont au rouge.

La France a recensé 523 décès attribués au Covid-19 ces dernières 24 heures, soit 266 de plus que la veille, ont annoncé mardi 27 octobre les autorités sanitaires. C’est du jamais-vu depuis le 22 avril, où l’on avait enregistré 544 morts, selon le tableau de bord du ministère de la Santé. Au total, 35 541 personnes sont décédées des suites du coronavirus. Le pays a également enregistré 33 417 nouvelles contaminations, contre 26 771 lundi, pour un total de 1 198 695 de cas depuis le début de l’épidémie. Les chiffres de la mortalité diffusés mardi soir prennent en compte les décès en milieu hospitalier (+288) et dans les établissements médico-sociaux et les Ehpad (+235).

148 patients en plus en réanimation

Par ailleurs, il y a 148 patients de plus en réanimation (2 918 contre 2 770 lundi soir), occupant ainsi la moitié des lits actuellement disponibles en France dans ces services accueillant les patients les plus gravement atteints. Si on prend également en compte les sorties, ce sont 431 malades du Covid-19 qui ont été admis en réanimation (ou en soins intensifs) dans les dernières 24 heures, selon les données publiées par Santé publique France.

Près de 19 000 personnes hospitalisées

Le nombre global des hospitalisations liées au Covid-19 continue lui aussi à augmenter. Près de 19 000 malades du Covid-19 (18 978) se trouvent à l’hôpital mardi, contre 17 784 la veille. Quelque 3 000 (2 988) hospitalisations pour cause de Covid-19 ont été comptabilisées dans les dernières 24 heures. Face à la très forte dégradation de tous les indicateurs de l’épidémie, Emmanuel Macron fera une allocution télévisée mercredi à 20 heures pour présenter de nouvelles mesures.