Covid 19 : 10 nouvelles contaminations, 1 décès, 3 cas graves en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté ce vendredi 04 mars 2022, 10 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur 1186 Tests effectués. Soit un taux de positivité de 0,84 %.

Il s’agit d’un cas contact et de 09 cas issus de la transmission communautaire dont 05 dans la région de Dakar et 04 dans le département de Mbour. 12 Patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.