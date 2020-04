COUVRE-FEU – ALY NGOUILLE NDIAYE SUSPEND LES AUTORISATIONS DE CIRCULER

Plus de délivrance d’autorisations de circuler sur toute l’étendue du territoire national. Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, vient de suspendre toutes les dérogations de mouvement relatif au couvre-feu en vigueur de 20h jusqu’à 6h. Cette nouvelle mesure est prise pour stopper la transmission communautaire qui est devenue la nouvelle bataille à gagner dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

« Le gouvernement a relevé le développement de la contamination communautaire du Covid 19, à la suite des communiqués journaliers présentés par le ministère de la Santé et de l’Action sociale », lit-on sur la note du ministère parvenue à Emedia. Ainsi, ceux qui disposent desdites autorisations ont jusqu’à demain pour en jouir. En effet, à compter de ce jeudi, 09 avril 2020 à 20 heures et ce, jusqu’à nouvel ordre, « le ministre de l’Intérieur a décidé de suspendre les autorisations de circuler sur l’étendue du territoire national pour réduire le rythme de progression de la maladie. » La mesure concerne toutes les autorisations, qu’elles soient délivrées par le ministre lui-même ou pas les autorités territoriales (gouverneurs de région et préfets de département).