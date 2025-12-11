Coupure de signal: La mauvaise nouvelle est tombée pour Walfadjri

La première Chambre civile du tribunal hors classe de Dakar a déclaré irrecevable, le 4 décembre dernier, la demande du groupe médiatique Walfadjri visant à obtenir réparation pour le préjudice subi suite à la suspension de son signal. Cette action, intentée contre l’État du Sénégal, a été rejetée en raison du non-respect des dispositions de l’article 729 du Code de procédure pénale.

Cette procédure fait suite à la décision du 11 avril 2024, par laquelle la Chambre administrative de la Cour avait annulé l’arrêté de l’ancien ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam. Celui-ci avait suspendu le signal de Walfadjri pour une durée de 30 jours, avant que la juridiction administrative n’y relève plusieurs irrégularités et ne l’invalide.

En rejetant la demande de Walfadjri sur la forme, le tribunal civil s’est abstenu d’examiner le fond de l’affaire. Le jugement a été rendu publiquement, de manière contradictoire, en matière administrative et en premier ressort, informe Libération.