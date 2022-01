Coupes d’Afrique : Famara Diédhiou met fin à la disette des n°9

Famara Diédhiou a mis fin à la disette des N.9 des « Lions » en Coupe d’Afrique des Nations. Ces derniers restaient sur 12 matchs d’affilée sans le moindre but inscrit. Titularisé encore contre la Guinée équatoriale, il a ouvert le score sur une passe de Sadio Mané.

Douze, c’était le nombre de match que le Sénégal avait bouclés sans le nom d’un avant-centre sur la fiche des buteurs. Une panne sèche qui appartient désormais au passé. En effet, Famara Diédhiou, buteur dimanche contre la Guinée équatoriale (27’), a mis fin à la disette de nos avant-centres en Coupe d’Afrique des Nations, depuis 2017, au Gabon.

Outre les sept matchs joués en 2019 en Egypte et les quatre premiers matchs disputés dans cette Can camerounaise, les « Lions » n’avaient pas marqué contre le Cameroun (0-0, t.a.b. 5-4), lors de la Can Gabon 2017.

Moussa Sow, dernier avant-centre buteur en CAN

Le retraité Moussa Sow est le dernier des N.9 des « Lions » buteur en Coupe d’Afrique des Nations. C’était un soir de 23 janvier 2017, à Franceville (Gabon), contre l’Algérie (2-2), rapporte le quotidien sportif « Stades ».

En 2019, en Egypte, le Sénégal était parvenu à disputer la finale de la CAN, sans le moindre but des avant-centres à savoir Mbaye Niang, Mbaye Diagne et Moussa Konaté.

Les « Lions » avaient inscrit 8 buts. 3 des 8 buts du Sénégal étaient inscrits par Sadio Mané. Les autres buts du Sénégal portaient les signatures de Diao Baldé, Krépin Diatta, Ismaila Sarr et Gana Guèye. Le Tunisien Bronn avait aussi marqué contre son camp en demi-finale contre le Sénégal (1-0, 100’).