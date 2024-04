Coupe du Sénégal – 32ᵉ de finale : US Ouakam tombe à domicile (0-0, tab 3-1) devant DUC et elle ne verra pas donc les 16ᵉ de finale

Battu (4-2, 20ᵉ j.) par Guédiawaye FC, l’Union sportive de Ouakam (USO) n’a pas pu renouer avec le succès en Coupe du Sénégal face à Dakar université Club (DUC) en 32ᵉ de finale en s’inclinant aux tirs au but (3-1), après le nul blanc à l’issue des 90 minutes, synonyme de l’élimination en Coupe du Sénégal. Les Requins ne seront pas donc au rendez-vous des 16ᵉ de finale.

Pour son deuxième match tant que coach de l’USO, El Hadji Seck a tourné l’effectif pour permettre aux autres joueurs d’avoir du temps de jeu. Mais, ce changement n’a pas apporté ses fruits dans cette rencontre entre club de Ligue 1 et celui de Ligue 2. Les Ouakamois ont dominé les 45 premières minutes. Mais, ils n’ont pas pu tromper la vigilance du portier des Étudiants. Les clubs regagnent les vestiaires avec un score de (0-0) au tableau d’affichage.

Pour la deuxième mi-temps, la physionomie de ce match des 32ᵉ de finale de la Coupe du Sénégal reste la même. US Ouakam continue de garder la balle. Elle multiplie des occasions, seulement, les attaquants du club dirigé par El Hadji Seck manquaient souvent le dernier geste devant les buts de Babacar Faye. Comme à la première période, le deuxième 45 minutes n’a pas aussi de but. C’est aux tirs au but que le club de l’élite du football sénégalais a perdu contre DUC. Les Étudiants ont réussi à marquer trois tentatives pour seulement une tentative des Requins (0-0, tab, 3-1).