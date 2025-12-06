Le Sénégal connaît désormais ses adversaires pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra l’été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À l’issue du tirage au sort organisé ce vendredi 5 décembre 2025 à Washington, les « Lions » évolueront dans la poule I aux côtés de la France, de la Norvège et du vainqueur du barrage 2 opposant la Bolivie, l’Irak et le Suriname.

Le tournoi de barrage de la Coupe du monde 2026 se déroulera lors de la fenêtre internationale du 23 au 31 mars 2026.