Coronavirus : Wade suspend toutes les réunions et autres rassemblements du Pds

Face à la propagation de l’épidémie du Coronavirus ( Covid 19), «le Parti démocratique sénégalais (Pds) a décidé de suspendre toutes ses réunions et autres rassemblement jusqu’au 20 mars 2020 ». Le Parti de Me Wade demande également « aux militants, aux mouvements karimistes et aux sympathisants de surseoir à toute activité politique pendant cette période, en particulier les visites aux responsables nationaux à Dakar et départementaux, en attendant d’avoir plus de lisibilité sur la situation du fléau ».



En outre, « le Pds demande à ses responsables de s’abstenir de voyager en Afrique et dans le reste du monde pour des missions officielles ou politiques du parti » et « en appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun et de tous pour circonscrire de d efficace la propagation du virus dans notre pays ».



Par ailleurs, le PDS exprime son soutien et sa solidarité au peuple sénégalais qui, à l’instar du reste du monde, fait face à l’épidémie du coronavirus ( Covid 19).

Pour rappel, le Sénégal a enregistré au cours de cette semaine 4 patients contrôlés positifs au Covid 19, des cas suspects et a identifié des personnes qui ont eu un contact direct avec les cas positifs.