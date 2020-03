Coronavirus : Souffrant de maux de tête, un co-voyageur du « cas 0 » isolé et mis sous surveillance à Kaolack

Le « cas 0 », arrivé au Sénégal il y a des jours, pourrait avoir contaminé plusieurs de ses co-voyageurs. L’un d’eux fait l’objet d’un suivi à l’Hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, où il s’est présenté ce jeudi pour des maux de tête, mais sans aucun autre symptôme lié à la maladie, informe l’Aps.

« Ce matin, un patient sénégalais dans la soixantaine, qui faisait partie du vol air Sénégal du 26 février, a été reçu à l’hôpital. Il se plaint de maux de tête et il est venu de lui-même. On est en train de le suivre, de le surveiller et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour les prélèvements’’, a indiqué Dr Kalidou Ly, président de la commission médicale de cet hôpital. ‘’S’il est nécessaire de le maintenir sous surveillance, on le fera. C’est un cas suspect car il ne présente pas beaucoup de signes. On va le garder en observation pour voir l’évolution de son cas », a-t-il ajouté lors d’une rencontre avec la presse.

« En dehors de ça, nous avons mis en place un circuit bien défini et un site qui est dédié aux malades suspectés pour pouvoir faire les mesures d'usage, les mesures d'isolement, les mesures de prélèvement, avec toutes les mesures sécuritaires pour les personnes qui seraient en charge des cas suspects (…) Naturellement, tous les cas de fièvre ne sont pas suspects, mais dès qu'il y a un cas de fièvre, il y a lieu de s'arrêter et de regarder un peu plus près », a-t-il précisé.