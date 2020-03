Il était attendu pour communiquer avec les populations et leur dire ce que lui, le ministre de la santé publique, compte faire pour, à défaut de prémunir le Sénégal contre cette terrible pandémie, l’informer sur les mesures prises par son gouvernement pour venir à bout du coronavirus. Mais, ce Abdoulaye Diouf Sarr qui a fait face à la presse cet après-midi ne semble pas être à la hauteur de la tâche.

Alors que l’on s’attendait à ce qu’il nous dise que ce sont ses services, placés aux frontières du Sénégal, qui ont détecté le premier cas avéré de coronavirus, le ministre de la santé a osé nous dire que « ce sont des médecins d’une structure privée qui ont alerté (ses) services pour (les) informer de la présence d’un cas suspect » lequel cas s’étant avéré positif. En clair, il a avoué que la muraille que devait constitué les médecins détachés aux frontières a cédé. Les services de préventions, dépêchés aux aéroports et entretenus à coup de millions de nos Francs, n’ont servi à rien, puisqu’ils n’ont pas été capables de filtrer ce patient français et de l’empêcher d’entrer en contact avec les populations.

Aussi, alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il nous dise ce dont ses services disposent pour anéantir ces premiers germes amenés dans notre pays par ce patient n°0, et certainement par sa famille, on a vu un Abdoulaye Diouf Sarr ennuyeux, pédant et plus préoccupé par les caméras braquées sur lui -profitant certainement de son moment de gloire- que par la panique qui a gagné tout le pays par la terrifiante annonce faite, ce matin, par la presse. Maintenant que le mal est déjà dans nos murs, on l’attendait sur des mesures prises par ses services. Qu’il nous dise comment il compte faire pour anéantir ces virus.

Et, lui, le premier responsable de notre santé publique a préféré nous donner une leçon de géographie sur Nîmes, sur « cette belle France » et ses stations de ski qu’aurait fréquenté cet encombrant hôte porteur de cette terrible maladie. S’il n’y avaient que ses impairs dans la communication du ministre de la santé, on serait vite passé à autre chose. Mais, mal concentré sur son sujet et peu concerné par la panique qui a gagné tout le pays, Abdoulaye Diouf Sarr a poussé l’inconscience jusque dans le parcours de ce patient dans notre pays. En français, il a déclaré que « (ses) services ont été informés le 28 février de la découverte d’un patient présentant des signes cliniques d’une personne atteinte par le virus du Covi-19. »

A en croire Abdoulaye Diouf Sarr, « ce patient est arrivé au Sénégal le 26 février 2020. » Mais, ce même Abdoulaye Diouf Sarr est revenu, en Ouolof, pour nous dire que « c’est le 23 février que ses services ont été alertés par une structure médicale privée de la place. » Cette affirmation place, alors, l’arrivée de cet encombrant patient sur le sol national entre 22, 21 voire plus loin avant cette date de la découverte. Avant lui, c’est la presse -et l’information n’a jamais été démentie- qui avait, dans la matinée, annoncé que le patient n°0 serait arrivé au Sénégal dans la journée du 28 février dernier, à bord d’un vol régulier d’Air Sénégal.

Comme on le voit, c’est une cacophonie totale qui a entouré cette première sortie du ministre de la santé. Et, alors qu’on attendait de lui qu’il nous livre plus d’éclaircissements et nous rassure, Abdoulaye Diouf Sarr a assombri sa communication. Finalement, on ne sait plus quels sont les passagers qui doivent se rendre auprès des autorités sanitaires pour se mettre en quarantaine. Est-ce ceux du 23, 26 ou 28 février? Ou, c’est tous les passagers du mois de février qu’il faut traquer et les enfermer? Parce-qu’à ce rythme de sa cahoteuse communication, on se demande s’il est recommandable, comme il l’a lui même suggéré aux journalistes qui aimeraient avoir des informations à la source, à la presse de se fier aux informations provenant d’un homme aussi confus. Et désordonné dans sa communication.