Coronavirus : Premier cas de transmission communautaire à Ziguinchor

Les transmissions communautaires sont redoutées par les professionnels de la santé dans cette lutte contre le coronavirus. Or, ce mode de transmission augmente au Sénégal.

Aujourd’hui, un nouveau cas de transmission communautaire a été détecté à Ziguinchor. Et selon la Rfm, ledit cas est un habitant du même quartier que le premier cas de la région venu de l’étranger. Le patient est actuellement interné et ses contacts mis en quarantaine dans un hôtel de la place.

Ce nouveau cas communautaire vient s’ajouter aux deux autres annoncés par Libération dans sa parution du jour à Mbao et aux Parcelles assainies.

Ainsi ces trois cas viennent s’ajouter à ceux déjà comptabilisés à la Gueule Tapée, Médina, Ouakam, Keur Massar, Sangalkam, au Plateau, à Pikine et à Yoff.