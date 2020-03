Coronavirus- Point de situation : L’Agence des Aéroports du Sénégal renforce sa riposte et ses contrôles aux frontières

L’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) a renforcé de manière drastique ses contrôles de sécurité à l’Aéroport du Cap Skirring, l’une des plus importantes plateformes aériennes du Sénégal et la deuxième frontière aéroportuaire internationale sénégalaise. Les 144 passagers et l’ensemble de l’équipage du vol TO 1094 de ce mercredi 04 mars 2020 ont tous été soumis à des contrôles sanitaires stricts et systématiques.



Les 144 passagers et l’ensemble de l’équipage du vol TO 1094 de ce mercredi 04 mars 2020 de la compagnie Transavia en provenance de Paris, ont tous été soumis à des contrôles sanitaires stricts et systématiques à l’aide d’une caméra thermique, capable de détecter même dans une foule dense, toute personne présentant une température corporelle élevée ou suspecte.



D’après le communiqué de l’Agence des Aéroports du Sénégal, quiconque dépasse le 38 degrés selon les instructions du ministère de la Santé, sera immédiatement pris en charge et transféré dans la salle d’observation, spécialement aménagée à l’Aéroport du Cap Skirring pour un diagnostic plus approfondi. Face à l’extension du Coronavirus, le souci et la priorité de l’Agence des Aéroports du Sénégal sont la santé et la sécurité des sénégalais.



Depuis le signalement des premiers cas de Coronavirus, les ADS avec le soutien, agissant du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens et la précieuse collaboration des autorités administratives, sanitaires et militaires locales, ont mis en place un plan de vigilance, de prévention et de contrôle au niveau des aéroports régionaux, et plus particulièrement, celui de Cap Skirring qui accueille des vols internationaux.



La rapidité de la réaction de l’Agence des Aéroports du Sénégal, forte de son expérience acquise lors de l’épidémie Ebola, démontre que les autorités ont très tôt pris la mesure de la menace et ont aujourd’hui, une parfaite maîtrise de la situation au niveau des plateformes aéroportuaires régionales.

Les ADS tiennent à rassurer les populations, notamment celles du sud. Tous les protocoles mis en place depuis le 27 janvier au niveau de Cap Skirring sont fonctionnels. L’ensemble des Commandants des aéroports sous la gestion des ADS sont sur un pied d’alerte et le resteront aussi longtemps que durera la menace du Coronavirus