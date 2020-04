Coronavirus-Liverpool : Une icône du club testée positive

L’ancien attaquant (1977-1990) puis entraîneur (1985-1991) emblématique de Liverpool, Kenny Dalglish (69 ans), a été testé positif au coronavirus après son admission à l’hôpital pour le traitement d’une autre infection, mercredi. L’information a été donnée par sa famille dans un communiqué publié sur le site du club de la Mersey.

‘’Sir Kenny a été admis à l’hôpital le mercredi 8 avril pour le traitement d’une infection qui nécessitait des antibiotiques par voie intraveineuse. Conformément aux procédures actuelles, il a par la suite été testé pour le Covid-19 bien qu’il n’ait auparavant présenté aucun symptôme de la maladie. De façon inattendue, le résultat du test était positif, mais il reste asymptomatique’’, renseigne le communiqué.

L’ancien international écossais a remporté avec les Reds trois Ligues des champions (1978, 1981, 1984) et six titres de champion d’Angleterre comme joueur (1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986), ainsi que trois nouveaux titres, dont le dernier en date de Liverpool (1986, 1988, 1990) et deux Cups (1986, 1989).