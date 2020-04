Coronavirus : Le port du masque obligatoire au Maroc

Au Sénégal, le ministère de la Santé appelle au port du masque pour réduire la contamination au coronavirus. Au Maroc, c’est devenu une obligation sous peine d’emprisonnement. En effet, dans un communiqué conjoint signé par les ministères de la Santé, de l’Intérieur, des Finances et du Commerce et de l’industrie de ce pays, le port du masque de protection est « obligatoire dès ce mardi 7 avril 2020, pour toute personne se trouvant à l’extérieur de son lieu de résidence ».

« Le port du masque est un devoir et une obligation et tout contrevenant est passible des sanctions prévues par l’article 4 du décret-loi 2.20.292 qui prévoit une peine de prison allant d’un à trois mois et d’une amende entre 300 et 1.300 Dh (115 euros), ou l’une des deux en respectant le principe de la peine la plus lourde », a-t-on prévenu

Les masques sont produits par des industriels locaux et sont vendus à 80 centimes (soit près de 7 centimes d’euro) l’unité et ce, avec le soutien du Fonds spécial Covid-19.