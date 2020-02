CORONAVIRUS: Comment le Sénégalais de Wuhan a voulu rallier Dakar à bord de Turkish Airlines

Face à l’épidémie du coronavirus qui étend ses tentacules dans le monde, les autorités sénégalaises sont en alerte. En effet, ce lundi, un passager sénégalais, qui viendrait de Wuhan, voulait embarquer à bord d’un vol compagnie de Turkish Airlines. Mais, au vu de la situation sanitaire actuelle, la compagnie a contacté les autorités sénégalaises pour leur faire part de la situation. Mais, celles-ci ne donneront pas leur aval pour le débarquement du passager en question à Dakar.

Joint par nos soins, la Directrice de la Santé, Dr Khemess Ngom Ndiaye assure qu’il n’y actuellement pas de sénégalais qui viendrait de Wuhan: «C’est une information qu’on a reçue le lundi comme tout le monde, et aussitôt nous avons vérifié. Et actuellement on ne l’a pas encore dans le territoire sénégalais. On nous a dit que c’est quelqu’un qui avait quitté Wuhan. Ce qui n’est pas très exact parce que Wuhan est aujourd’hui en quarantaine », explique-t-elle.