Ce mardi, lavoir que le vaccin pourrait prendre du temps avant de faire effet.e Sénégal a entamé sa campagne de vaccination contre le coronavirus. En première ligne, le personnel sanitaire et les personnes âgées. Parmi les premiers à recevoir une dose du vaccin, le Pr Moussa Seydi a réagi. Dans des propos rapportés par le journal Le Quotidien, il fait savoir que le vaccin pourrait prendre du temps avant de faire effet.

«C’est un soulagement énorme pour nous praticiens. Nous sommes convaincus que le résultat sera bon, s’il plaît à Dieu. C’est bien organisé et il faudrait que l’organisation qui est faite ici continue et que la même qualité standard soit respectée. Si cela est fait, on verra le bout du tunnel, mais il faudrait encore des mois. Ce n’est pas en peu de temps qu’on fera vacciner beaucoup de personnes. D’ici là que le vaccin commence à monter en efficacité, des cas peuvent survenir. Il y a l’incubation. D’autres pourront tomber malade dans les deux, trois jours après la vaccination avant que le vaccin ne prenne effet. Je suis confiant par rapport à la politique qui sera menée pour la simple et bonne raison que c’est le président de la République lui-même qui a proposé d’acheter les vaccins. (…) Je ne peux pas dire que le vaccin est bien toléré et ne pas me vacciner», dit-il.

Ce qui veut dire qu’après la vaccination, il est conseillé de respecter les mesures barrières pendant un certain temps.