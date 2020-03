Coronavirus : 120 morts en Espagne

L’Espagne compte ses décès liés au coronavirus. 120 morts et plus de 4000 cas de contamination par la Covid-19 ont été dénombrés, ce jour, par les services de santé. En cet-après-midi du vendredi, le Chef du gouvernement organisé une conférence de presse après la publication des chiffres selon plusieurs sites du pays. Selon eux, ces résultats marquent un nouveau bond dans la propagation de l’épidémie. Car, hier jeudi, le bilan était de 84 morts et 3.004 cas.

La région de Madrid est la plus touchée, avec 64 morts et plus de 2.000 cas annoncés séparément par les autorités régionales.

Le bilan continue de s’alourdir dans beaucoup de pays.